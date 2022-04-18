Van'da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Van'da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi tutuklandı

18.04.2022 10:25
Van'da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerine yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 38 kişi yakalandı, 17'si tutuklandı.

Van'da polis ekiplerine yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 38 kişi yakalandı, 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, geçen hafta şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 25 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 35 yıl hapis cezası bulunan 12 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişiden 5'i tutuklandı.

Operasyonlarda tabanca, bıçak çalınan 70 bin değerinde ziynet eşyası, 300 bin lira değerinde inşaat malzemesi, bisiklet, motosiklet, telefon ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Polis, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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