Van'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Van'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi tutuklandı

21.03.2022 09:27
Van'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerine yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 42 kişi yakalandı, 18'i tutuklandı.

Van'da polis ekiplerine yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 42 kişi yakalandı, 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, 14-20 Mart'ta şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 24 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 53 yıl hapis cezası bulunan 24 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Operasyonlarda 2 tabanca, kurusıkı tabanca ve bir miktar fişek, av tüfeği, bıçak ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Motosikletli Yunus timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 2 kişi gözaltına alındı.???????

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de gerçekleştirdikleri operasyonlarda, 10 litre sahte alkol, 1020 gümrük kaçağı sigara, 3 pasaport, 3 ikamet izin belgesi, 2 kamera, 2 kulaklık ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Polis, Mart, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi tutuklandı - Son Dakika
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