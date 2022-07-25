Van'da çeşitli suçlardan aranan 19 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Van'da çeşitli suçlardan aranan 19 kişi tutuklandı

25.07.2022 11:02
Van'da çeşitli suçlardan aranan 19 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 39 kişi yakalandı, 19'u tutuklandı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 39 kişi yakalandı, 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, 18-24 Temmuz tarihlerinde şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramada 19 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 27 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 13 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 17 kişi hakkında işlem yapıldı, 6'sı tutuklandı.

Motosikletli Yunus Timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 3 kişi yakalandı.

Operasyonlarda, çalıntı eşyalar ile ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, döner bıçağı ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

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Van'da farklı suçlardan aranan 36 kişi yakalandı Van'da farklı suçlardan aranan 36 kişi yakalandı
Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da çeşitli suçlardan aranan 19 kişi tutuklandı - Son Dakika

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