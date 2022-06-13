Van'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Van'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi tutuklandı

13.06.2022 09:56
Van'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 33 kişi yakalandı, 20'si tutuklandı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 33 kişi yakalandı, 20'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, geçen hafta şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 23 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 42 yıl hapis cezası bulunan 20 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

Motosikletli Yunus timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 4 kişi yakalandı.

Operasyonlarda 2 tabanca, 2 tüfek, telefon, fişek ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi tutuklandı - Son Dakika

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