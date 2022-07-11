Van'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Van'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi tutuklandı

11.07.2022 11:07
Van'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 34 kişi yakalandı, 20'si tutuklandı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 34 kişi yakalandı, 20'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, 4-10 Temmuz'da şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 23 şüpheli gözaltına alındı, haklarında toplamda 32 yıl hapis cezası bulunan 13'ü tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklandı.

Motosikletli Yunus timlerinin yaptığı çalışmalarda ise 1 kişi gözaltına alındı.???????

Operasyonlarda 2 tabanca, 13 fişek ve çalıntı malzemeler ele geçirildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi tutuklandı - Son Dakika
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