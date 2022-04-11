Van'da çeşitli suçlardan aranan 22 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Van'da çeşitli suçlardan aranan 22 kişi tutuklandı

11.04.2022 10:16
Van'da çeşitli suçlardan aranan 22 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerine yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 55 kişi yakalandı, 22'si tutuklandı.

Van'da polis ekiplerine yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 55 kişi yakalandı, 22'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, geçen hafta şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 37 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 28 yıl hapis cezası bulunan 18 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 18 şüphelinden 4'ü tutuklandı, 14'ü hakkında yasal işlem yapıldı.

Operasyonlarda ele geçirilen çalıntı malzemeler sahiplerinle teslim edildi.

Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, bıçak ve 46 fişek ele geçirildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Polis, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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