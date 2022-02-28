Van'da çeşitli suçlardan aranan 25 kişi tutuklandı - Son Dakika

Van'da polis ekiplerine yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 53 kişi yakalandı, 25'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube ekiplerinin kentteki asayiş olaylarının çözülmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ekiplerce gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında hırsızlık ve gümrük kaçakçılığı suçlarını işledikleri iddiasıyla haklarında arama kararı bulunanların da yer aldığı 53 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden, haklarında toplamda 50 yıl hapis cezası bulunan 20 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Motosikletli Yunus timlerinin yaptığı çalışmalarda araması olan 8 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonlarda, bir ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 2 satır, 2 bıçak, 31 fişek ve çalıntı malzemeler ele geçirildi.