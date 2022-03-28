Van'da çeşitli suçlardan aranan 26 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Van'da çeşitli suçlardan aranan 26 kişi tutuklandı

28.03.2022 11:56
Van'da çeşitli suçlardan aranan 26 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerine yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 53 kişi yakalandı, 26'sı tutuklandı.

Van'da polis ekiplerine yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 53 kişi yakalandı, 26'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, 21- 23 Mart'ta şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 33 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 45 yıl hapis cezası bulunan 20 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 20 kişiden 6'sı tutuklandı.

Operasyonlarda 6 tabanca, kurusıkı tabanca, av tüfeği, bıçak, kılıç, bilgisayar, telefon ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, 23 Mart, Polis, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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