Van'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi tutuklandı - Son Dakika

Van'da polis ekiplerine yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 56 kişi yakalandı, 27'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, 28 Şubat-6 Mart tarihleri arasında şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 43 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 58 yıl hapis cezası bulunan 26 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen 7 kişiyi gözaltına alan ekipler, çalınan bisiklet, drone, telefon ile muhtelif malzemeleri sahiplerine teslim etti.

Operasyonlarda 2 tabanca, 2 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 54 fişek, 2 bıçak ele geçirildi.

Motosikletli Yunus timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 6 kişi gözaltına alındı.???????