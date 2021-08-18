Van'da çeşitli suçlardan aranan 27 şahıs tutuklandı - Son Dakika

Van'da çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalanırken, 27'si adli makamlarca tutuklandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik çalışma yaptı. İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "10 - 17 Ağustos 2021 tarihleri arasında müdürlüğümüz görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 41 dosyadan toplam 72 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası, 104 bin 900 TL adli para cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan toplam 38 şahıs yakalanmış, adli makamlarca 27 şahıs tutuklanmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz merkezinde ve ilçelerimizde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - VAN