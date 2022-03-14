Van'da çeşitli suçlardan aranan 29 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Van'da çeşitli suçlardan aranan 29 kişi tutuklandı

14.03.2022 09:49
Van'da çeşitli suçlardan aranan 29 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerine yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 85 kişi yakalandı, 29'u tutuklandı.

Van'da polis ekiplerine yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 85 kişi yakalandı, 29'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, 7-13 Mart'ta şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 57 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 59 yıl hapis cezası bulunan 27 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 2'si tutuklandı.

Operasyonlarda 2 kurusıkıdan çevirme tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve bir miktar fişek, çalınan araç, 28 bin 825 lira, 900 dolar, 8 cep telefonu, 2 çeyrek altın, 4 imitasyon bilezik, cüzdan ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Motosikletli Yunus timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 10 kişi gözaltına alındı.???????

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de gerçekleştirdikleri operasyonlarda, 500 litre akaryakıt, 69 litre sahte alkol, 125 sahte içki bandrolü, 143 bin 800 boş makaron, 58 bin 800 dolu makaron, 9 cep telefonu, 183 adet 50 Türk Lirası banknotu, dijital malzemeler, tabanca ve fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Silah, Polis, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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