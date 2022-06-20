Van'da çeşitli suçlardan aranan 29 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 49 kişi yakalandı, 29'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekiplerce, geçen hafta şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 37 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 66 yıl hapis cezası bulunan 24 kişi tutuklandı.
Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 5'i tutuklandı.
Motosikletli Yunus timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 2 kişi gözaltına alındı.???????
Operasyonlarda tüfek, tabanca, fişek ve çalıntı malzemeler bulundu.
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