Van'da çeşitli suçlardan aranan 30 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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Van'da çeşitli suçlardan aranan 30 kişi hakkında işlem yapıldı

06.05.2022 23:51
Van'da çeşitli suçlardan aranan 30 kişi hakkında işlem yapıldı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 30 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 30 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında arananların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 29 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında yapılan GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamasında 30 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapıldı.

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Polis, Kamu, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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