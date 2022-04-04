Van'da çeşitli suçlardan aranan 31 kişi tutuklandı - Son Dakika

Van'da polis ekiplerine yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 61 kişi yakalandı, 31'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, 28 Mart-3 Nisan'da şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 29 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 36 yıl hapis cezası bulunan 14 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 23 kişiden 17'si tutuklandı.

Operasyonlarda 3 tabanca, kurusıkı tabanca, bıçak, telefon ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de gerçekleştirdikleri operasyonlarda, 2 bin 121 gümrük kaçağı sigara, 23 cep telefonu, 3 bin 320 makaron, 10 çek, 2 kulaklık ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.