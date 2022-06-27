Van'da çeşitli suçlardan aranan 35 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Van'da çeşitli suçlardan aranan 35 kişi tutuklandı

27.06.2022 10:50
Van'da çeşitli suçlardan aranan 35 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 51 kişi yakalandı, 35'i tutuklandı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 51 kişi yakalandı, 35'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, geçen hafta şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 37 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 68 yıl hapis cezası bulunan 28 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişiden 7'si tutuklandı.

Motosikletli Yunus timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 3 kişi gözaltına alındı.???????

Operasyonlarda 4 tabanca, fişek ve çalıntı malzemeler bulundu.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da çeşitli suçlardan aranan 35 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da çeşitli suçlardan aranan 35 kişi tutuklandı - Son Dakika
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