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Van'da çeşitli suçlardan aranan 78 şahıs hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Van'da çeşitli suçlardan aranan 78 şahıs hakkında işlem yapıldı

17.12.2021 19:05
Van'da çeşitli suçlardan aranan 78 şahıs hakkında işlem yapıldı

Van'da çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilen 78 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van'da çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilen 78 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van İl Emniyetince kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs ve ya şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 78 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "10-16 Aralık 2021 tarihleri arasında, yapılan GBT sorgulamasında20 şahıs 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet, 8 şahıs kasten yaralama, 7 şahıs göçmen kaçakçılığı, 6 şahıs basit yaralama, 6 şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, 5 şahıs kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak, 3 şahıs tehdit, 2 şahıs bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, 2 şahıs kumar için yer ve imkan sağlama, 2 şahıs resmi belgede sahtecilik, 1 şahıs dolandırıcılık, 1 şahıs dolandırıcılık/ çocukları fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak, veya aracılık ettirmek, 1 şahıs elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık, 1 şahıs hırsızlık, 1 şahıs iş ve çalışma hürriyeti ihlali, 1 şahıs karşılıksız çek düzenleme, 1 şahıs karşılıksız yararlanma, 1 şahıs muhafaza görevini kötüye kullanma, 1 şahıs nitelikli yağma, 1 şahıs özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, 1 şahıs ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma (2 dosya), 1 şahıs 1072 sayılı kanuna muhalefet, 1 şahıs trafik güvenliğini tehlikeye sokma, 1 şahıs 5607 sayılı yasanın 3/18.maddesine muhalefet (2 dosya),kumar oynanması için yer ve imkan sağlama (2 dosya), 1 şahıs göçmen kaçakçılığı (2 dosya) - kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, 1 şahıs silahlı terör örgütüne üye olma, 1 şahıs terör örgütünün propagandasını yapma suçlarına ilişkin 78 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. - VAN

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Muhalefet, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da çeşitli suçlardan aranan 78 şahıs hakkında işlem yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da çeşitli suçlardan aranan 78 şahıs hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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