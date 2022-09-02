Van'da çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalandı - Son Dakika
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Van'da çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalandı

02.09.2022 22:54
Van'da çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalandı

Van'da çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 26 Ağustos-1 Eylül'de yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Van'da çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalandı - Son Dakika
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