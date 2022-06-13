Van'da çeşitli suçlardan toplam 42 yıl hapis cezası bulunan 20 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da çeşitli suçlardan toplam 42 yıl hapis cezası bulunan 20 kişi tutuklandı

13.06.2022 10:12
Van'da çeşitli suçlardan toplam 42 yıl hapis cezası bulunan 20 kişi tutuklandı

Van'da toplam 42 yıl hapis cezası bulunan ve yakalanan 23 şahıstan 20'si tutuklanırken, hırsızlık suçlarına karışan 6 şahıs hakkında da gerekli yasal işlem yapıldı.

Van'da toplam 42 yıl hapis cezası bulunan ve yakalanan 23 şahıstan 20'si tutuklanırken, hırsızlık suçlarına karışan 6 şahıs hakkında da gerekli yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında hırsızlık suçu işleyen, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 6-12 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 42 yıl hapis cezası bulunan 23 şahıs yakalanmış, 20 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 2 adet telefon ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 1 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 6 adet fişek, 8 adet sopa, 1 adet demir şiş, 35 adet tüfek kartuşu fişek ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; aranması olan 4 şahıs yakalanmış, 1 adet tabanca, 1adet tüfek ve 5 adet fişek ele geçirilmiştir. Şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi. - VAN

Van'da çeşitli suçlardan toplam 42 yıl hapis cezası bulunan 20 kişi tutuklandı
Van'da çeşitli suçlardan toplam 42 yıl hapis cezası bulunan 20 kişi tutuklandı
Van'da çeşitli suçlardan toplam 42 yıl hapis cezası bulunan 20 kişi tutuklandı
Van'da çeşitli suçlardan toplam 42 yıl hapis cezası bulunan 20 kişi tutuklandı
Van'da çeşitli suçlardan toplam 42 yıl hapis cezası bulunan 20 kişi tutuklandı

YORUMLAR
500
Van'da meydana gelen depreme markette yakalandılar! İşte o insanların kaçış anları Van'da meydana gelen depreme markette yakalandılar! İşte o insanların kaçış anları Van'da 710 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Van'da 710 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da çeşitli suçlardan toplam 42 yıl hapis cezası bulunan 20 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:24 Celcius'un açıklaması sonrası tepetaklak oldu! Bitcoin son 18 ayın en düşük seviyesine geriledi
10:20 Cari açık nisan ayında 2 milyar 737 milyon dolar oldu!
10:13 Böyle sert şut görülmedi! Hulk'un vuruşu tüm stadyumu salladı
10:10 Konser sırasında yere düşen Serdar Ortaç yardım etmek isteyenlere "Bırak ben Gülben miyim?" sözleriyle takıldı
09:59 Ankara'da kontrolden çıkan otomobil yoldan geçen kadına çarptı!
09:58 AFAD'ın panik yaratan bildirimi sosyal medyanın gündemine oturdu!
09:55 Kaçak fil, yaşlı kadını öldürdü! Sonrasında cenazeyi basarak tabuta saldırdı
09:43 İlk Çin İmparatoru'nun mezarı binlerce askerden oluşuyor! İşte Terrakotta Ordusu'nın gizemi
09:36 Aleyna Tilki arkasını dönerek poz verdi, kalçasını görenler şaşkınlığını gizleyemedi
09:23 Galatasaray'da başkan Dursun Özbek İstanbul'a yıldız yağdıracak! Witsel, Isco gibi isimler listede...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 10:36:25. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da çeşitli suçlardan toplam 42 yıl hapis cezası bulunan 20 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement