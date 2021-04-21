Van'da çevre projesi "Cemre" eğitimine katılan gençler sertifikalarını aldı - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığınca gerçekleştirilen "Cemre" adlı projeye katılan Vanlı gençler sertifikalarını aldı.

81 ilden 1000 gönüllünün katılımıyla online gerçekleştirilen eğitim programına katılan gençler için sertifika töreni düzenlendi.

Projeye Van'da katılan 15 katılımcıya sertifikaları AK Parti İl Başkan Yardımcısı Süleyman Oflas tarafından verildi.

Oflas, yaptığı açıklamada, çevre meselesinin son dönemde Türkiye'nin en önemli ve en öncelikli konu başlıklarından biri haline geldiğini söyledi.

"Cemre" adlı çevre projesi kapsamında verilen online eğitimlerin, gençlerin çevre duyarlılığının arttırılması konusunda başarılı bir çalışma olduğunu belirten Oflas, şunları kaydetti:

"Dünyayı gelecek nesillere daha da geliştirerek ve güzelleştirerek teslim etmemiz gerekiyor. Çevre konusunda, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 19 yıllık iktidarlarımız döneminde, medeniyetimizin özeti olarak gördüğümüz şehirlerimize dair pek çok hedefi gerçekleştirme imkanı bulduk. Yaşanabilir şehirler idealimizi hayata geçirmemizin ardından 'Sürdürülebilir Şehirler' gibi, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerini derinden hissetmeye başladığımız şu günlerde insanı ve tüm yaratılmışları merkezine alan, doğal değerlerimizi koruyarak yaşatan, verimlilik kavramını önceleyen, çevreyle dost, iklim değişikliğine karşı dirençli, havası suyu toprağı daha temiz şehirler hedefi ile ilerlerken bugün de, 'Cemre' gibi yeni projelerle yolumuza devam ediyoruz. AK Parti Van İl Başkanlığı olarak, önce içimize sonra tüm şehirlerimize düşen çevre hareketinin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Bu anlamda 'Cemre' projesi kapsamında İl Çevre, Şehir ve Kültür Birim Başkanlığımız olarak Çevre Gönüllüleri Eğitim Programı'nı tamamlayan kıymetli kardeşlerimize belgelerini takdim ettik. Kendilerine çevreye olan duyarlılıkları ve katılımları için teşekkür ediyorum."