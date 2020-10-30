Van'da çevre yolunda çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Van'ın trafik yoğunluğunu büyük ölçüde rahatlatacak çevre yolu çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaları yürüten Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte çevre yolu konusunda büyük beklenti içerisinde olunduğunu belirten Gökçenay, şunları kaydetti:

"Van'da yaşamı da ulaşımı da çok farklı bir mecraya taşıyacak çevre yolunun bitmesi halinde hem bu sorunu çözecek hem de yıllardır beklenen birçok yatırımın bu alan üzerinde inşa edilmesinin kapısını açacaktır. On yıllardır belli birkaç cadde de sıkışıp kalan Van merkezinin geniş alanlara yayılması, kentin kabuğunu kırıp gerçek bir büyükşehir olması tamamıyla Van çevre yoluna bağlıdır. İşte bu nedenledir ki bu yolun tamamlanması tüm herkesin ortak talebi, ortak isteğidir. Bu vesileyle yolun yapımının yeniden başlaması tüm Van gibi bizleri de memnun etmiştir."