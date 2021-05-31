Van'da ceza infaz kurumları için kitap kampanyası - Son Dakika

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca ceza infaz kurumu kütüphaneleri için hayata geçirilen "Bir Kitap Bir Umut" kitap bağış kampanyası Van'da da başlatıldı.

Van Adliyesi'nde düzenlenen kampanya kapsamında, kitap bağışlarının kabul edildiği stant kuruldu. Standı açarak ilk kitap bağışını Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez'in yaptığı kampanyaya; adliye çalışanları, avukatlar ve vatandaşlar da destek verdi. Dönmez, 16 gün boyunca vatandaşların Van AVM, Van Adliyesi ve Cumhuriyet Caddesi'nde kurulan stantlara kitap bağışında bulunabileceğini ifade etti.

Programa, Van Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, ceza ve infaz kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısı Soner Erden ile ceza infaz kurumu müdürleri katıldı. - VAN