Van'da cezaevindeki hükümlüye uyuşturucu götüren avukat tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da cezaevindeki hükümlüye uyuşturucu götüren avukat tutuklandı

27.04.2022 20:45
Van'da cezaevindeki hükümlüye uyuşturucu götüren avukat tutuklandı

Van'da, Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlüye uyuşturucu götürdüğü belirlenen avukat tutuklandı.

Van'da, Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlüye uyuşturucu götürdüğü belirlenen avukat tutuklandı.

Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hükümlü bulunan C.T'nin, dün avukat görüşü sonrası yapılan üst aramasında çorabının içinde sarılı kağıt tespit edildi.

Görevliler tarafından kamera önünde açılan kağıtta bir kısmı ot bir kısmı da beyaz kristal parçalar halinde uyuşturucu bulundu.

Yapılan kamera incelemesi ve hükümlünün ifadesi sonucu İstanbul Barosuna kayıtlı avukat M.O'nun Ceza İnfaz Kurumuna 25 gram taş kokain ve 5 gram esrar soktuğu belirlendi.

"Ticari amaçla uyuşturucu madde temin etme" ve "Ceza İnfaz Kurumuna yasak eşya sokma" suçundan gözaltına alınan avukat, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500
Bursa'daki terör saldırısında şehit olan Cengiz Yiğit'in ailesi için yardım kampanyası başlatıldı Bursa'daki terör saldırısında şehit olan Cengiz Yiğit'in ailesi için yardım kampanyası başlatıldı Van'da terörle mücadele Van'da terörle mücadele

Uyuşturucu, Terör, İnfaz, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da cezaevindeki hükümlüye uyuşturucu götüren avukat tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
20:37 Aydın'da Ümit Özdağ'ı sinirlendiren soru! Soruları yanıtsız bırakıp şehirden ayrıldı
20:28 Yusuf Yazıcı'nın menajeri transferi resmen doğruladı!
20:18 Düğün öncesi gelin tarafından damada gönderilen talep listesi, sosyal medyada gündem oldu
19:54 Yapılan ankete göre Türkiye'de "Spor kulübü" denince akla ilk gelen takım belli oldu
19:52 İBB, teröristle fotoğrafı ortaya çıkan çalışanının adli sicil kaydını paylaştı
19:32 Serel Yereli bir takipçisinin "Oruç" hatırlatmasına verdiği tepkiyle gündeme oturdu
19:10 Fatih Terim'in Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği hakkında Eşref Hamamcıoğlu net konuştu: Hayır
19:02 Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun "Adaylık sinyali" denilen sözleri hakkında ilk yorum geldi
18:29 Maaşını beğenmeyen Mehmet Şef, Acun Ilıcalı'ya rest çekti iddiası!
15:06 Gezi Parkı sanıklarından Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı çıkartıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 20:52:42. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da cezaevindeki hükümlüye uyuşturucu götüren avukat tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement