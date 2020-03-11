Van'da cezaevindeki kadınlara yönelik etkinlik - Son Dakika
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Van'da cezaevindeki kadınlara yönelik etkinlik

7 saat önce

Van'da T Tipi Kapalı İnfaz Kurumundaki kadınlara yönelik etkinlik düzenlendi.

Van'da cezaevindeki kadınlara yönelik etkinlik, System.String[]

Van'da T Tipi Kapalı İnfaz Kurumundaki kadınlara yönelik etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, Kuaförler Odası üyeleri, cezaevindeki kadınların saç ve cilt bakımlarını yaptı. Cezaevi hükümlülerinden oluşan koronun seslendirdiği şarkılarla gönüllerince eğlenen kadınlar, ardından pasta kesti.

Etkinlikte konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, hükümlü ve tutuklara yönelik bir takım eğitim programları düzenlendiklerini söyledi.

Çağdaş infaz anlayışıyla hükümlüleri yeniden topluma kazandırmaya çalıştıklarını ifade eden Dönmez, kadınların toplumdaki yerinin göz önünde bulundurularak, onlar için ayrıca hassas davrandıklarını kaydetti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç da programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapılan protokol çerçevesinde cezaevlerinde bir takım sportif çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı.

Etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, İnfaz Hakimi Fatma Aydın, Cezaevi İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Soner Erden ve Ceza İnfaz Kurumu İzleme Kurulu Başkanı Lütfü Polat katıldı.

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:54 Kaynak: AA
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