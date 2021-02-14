Van'da çiçekçilerde '14 Şubat' yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Van'da çiçekçilerde '14 Şubat' yoğunluğu

Van'da çiçekçilerde '14 Şubat' yoğunluğu

14.02.2021 12:26

VAN'da, çiçekçilerde '14 Şubat Sevgililer Günü' sipariş yoğunluğu yaşandı.

VAN'da, çiçekçilerde '14 Şubat Sevgililer Günü' sipariş yoğunluğu yaşandı. Siparişleri alan çiçekçiler, hazırlıklarını tamamlayarak en çok tercih edilen saksı, gül, orkide, papatya gibi çiçekleri stoklarında çoğaltarak Sevgililer Günü'ne hazırlayıp, adreslerine yolladı.

Van'da çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün pandemiden dolayı sokağa çıkma yasağı dönemine denk gelmesi nedeniyle kapılarını sabahın erken saatlerinden itibaren açarken, en çok satış online ve telefon üzerinden yapılıyor. Sevgililer Günü'nde açık olan çiçekçilerde sipariş yoğunluğu yaşandı. Gelen siparişler özenle hazırlanıp, adreslere teslim edildi.

Van'da çiçekçilik yapan Erman Hacırüstemoğlu, Sevgililer Günü'nde sipariş yoğunluğu yaşadıklarını belirterek,"Pandemiden dolayı iş yerimizde sürekli bir alım yok. Sadece gelen siparişler üzerine çalışıyoruz. Yoğun bir sipariş yoğunluğu var. Bu siparişleri de gelen adreslere teslim ediyoruz. Genelde saksı, gül ve papatya çiçekleri olmak üzere bütün çiçeklerden sipariş veren müşterilerimiz var. Canlı çiçeklerimiz 30 ile 200, yapay çiçeklerimiz de 30 ile 300 TL arası değişiyor" dedi.

Sevgilisi için çiçek almaya gelen Nurullah Alaş ise, kız arkadaşı için çiçek yapıp, sürpriz yapacağını ifade ederek," Çiçekçiler çok yoğundu. Evimiz  yakın olduğu için çiçeği kendim gelip  aldım. Sevgilimin bundan mutlu olacağından eminim. Sürpriz yapacağım. Çok heyecanlıyım" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Sokağa Çıkma Yasağı, Sevgililer Günü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da çiçekçilerde '14 Şubat' yoğunluğu - Son Dakika


Son Dakika
14:18 Fenerbahçe'den Arda Güler paylaşımı! İspanyolca yazıp, Real Madrid'i etiketlediler
14:14 Fenerbahçe'den sürpriz Arda Güler paylaşımı! İspanyolca yazıp, Real Madrid'i etiketlediler
14:09 Japon Araştırmacılar, MRI Görüntülerinden Beyin Aktivitesini Okuyabilen Yapay Zeka Modeli Geliştirdi
14:05 Sonunda bu da oldu! Yapay Zeka, MRI görüntülerinden beyin aktivitesini okuyabiliyor
14:01 Arda Güler, "Neden Real Madrid?" sorusuna verdiği cevapla daha sahaya çıkmadan taraftarları mest etti
13:57 Arda Güler'e "Neden Real Madrid?" diye soruldu! Verdiği cevapla daha sahaya çıkmadan taraftarları mest etti
13:53 Berfu Yenenler'in Threads paylaşımlarına eşi Eser Yenenler'den ilk yorum: Ben bir anlık heves sandım
13:49 Berfu Yenenler'in Threads paylaşımları eşi Eser Yenenler'i sinirlendirdi
13:38 Yurt dışı telefonlarına 6 bin yerine 20 bin TL ödemek istemeyen vatandaşlar sınır kapılarına adeta hücum etti
13:35 Yurt dışı telefonlarına 6 bin yerine 20 bin TL ödemek istemeyen vatandaşlar sınır kapılarına akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2023 14:29:09. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da çiçekçilerde '14 Şubat' yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement