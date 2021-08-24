Çiftçiler yayladaki hayvanlarının suya kavuşmasını halay çekerek kutladı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, Gürpınar ilçesinde yaptığı sondaj çalışması sonucu yayladaki binlerce küçükbaş hayvanı içme suyuna kavuşturdu.

Büyükşehir Belediyesinin kentte tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik destekleri sürüyor.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi ve ilçe belediyelerinin ortak çalışmasıyla kırsal bölgelerdeki mahallelerde, Hayvan İçme Suyu (HİS) Projesi yürütüyor.

Bu kapsamda, ilçenin Sakalar Mahallesi'ne bağlı yaylada sondaj çalışması gerçekleştiren ekipler, bölgeye güneş panelleri ve terfi merkezi kurdu, 10 tonluk depo inşa ederek 32 metre uzunluğunda 6 bölmeli sıvatlar yerleştirdi.

Uzun süren çabanın ardından çalıştırılan sondajdan çıkan suyla doldurulan sıvatlarla hayvanların su ihtiyacı karşılandı. Su sıkıntısının giderilmesinin mutluluğunu yaşayan besiciler, halay çekerek kutlama yaptı.

Mahalle Muhtarı İsmet Yolak, yaylada uzun süredir içme suyu sorunu yaşadıklarını belirtti.

Bölgede 10 bin koyunun bulunduğunu anlatan Yolak, "Koyunlarımız için yaylaya traktörlerle, tankerlerle su taşımacılığı yapıyorduk. Hayvanlarımız susuz kalıyordu, rahatsızlanıyordu. Allah devletimize zeval vermesin. Çok memnunuz. Bu arazide suyun çıktığına herkes şaşırdı. Devlet mahalleme çok büyük hizmet yaptı. Koyunlarımız için günde tonlarca su gerekiyordu. Bu tesisin kurulmasında emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.