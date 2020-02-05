Van'da çığ altındaki 2 kişi için arama kurtarma çalışması yeniden başladı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da çığ altındaki 2 kişi için arama kurtarma çalışması yeniden başladı (3) - Son Dakika

Van'da çığ altındaki 2 kişi için arama kurtarma çalışması yeniden başladı (3)

6 saat önce

Bahçesaray karayolunda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin ise yaralı kurtarıldığı çığda kayıp olduğu tahmin edilen 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Van'da çığ altındaki 2 kişi için arama kurtarma çalışması yeniden başladı (3), System.String[]

Bahçesaray karayolunda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin ise yaralı kurtarıldığı çığda kayıp olduğu tahmin edilen 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Etkili olan kar yağışı ve tipi, çalışmaları olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle ekipler, arama kurtarma çalışmalarına zaman zaman ara vermek zorunda kalıyor.


Bahçesaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:29 Kaynak: DHA
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