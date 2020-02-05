Van'da çığ altındaki 2 kişi için arama kurtarma çalışması yeniden başladı (3) - Son Dakika

Bahçesaray karayolunda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin ise yaralı kurtarıldığı çığda kayıp olduğu tahmin edilen 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Etkili olan kar yağışı ve tipi, çalışmaları olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle ekipler, arama kurtarma çalışmalarına zaman zaman ara vermek zorunda kalıyor.