Van'da çığ altındaki 2 kişi için arama kurtarma çalışması yeniden başladı (4) - Son Dakika

HAYATINI KAYBEDENLER TOPRAĞA VERİLİYOR

Van'ın Bahçesaray ilçesi karayolunda çığ düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin de yaralandığı olayın ardından ölenler arasında bulunan Mecbure Tosun, Emirhan Kaymaz'ın cenazeleri Bahçesaray'da defnedilmek üzere yola çıkarıldı. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde açıklama yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundu. Bilmez, "Dün gece ara verilen kurtarma çalışmalarına sabah saat 08.00 itibariyle tekrar başladı. Çalışmalar devam ediyor. Vefat eden 5 vatandaşımızın 2'sinin cenazelerini Bahçesaray ilçesine gönderiyoruz. Orada defnedilecekler. Hayatını kaybeden 3 kişi ise Van merkezde defnedilecek. Yaralılarımızın genel durumu iyi. Hayati tehlikesi bulunan vatandaşımız bulunmamaktadır. Çığın altında 2 vatandaşımızın olduğunu değerlendiriyoruz. İnşallah bugün sonuç alırız. Bölgedeki hava koşulları çok uygun değil. Kar yağışı devam ediyor. Bölgede çığ tehlikesi halen mevcut. Gerekli önlemler alındı. Bahçesaray'a giden ya da oradan gelen insanlarımızın mutlaka trafik ve jandarmanın uyarılarına ve ikazlarına dikkat etmeleri gerektiğini değerlendiriyoruz. Vefat eden vatandaşladımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.Çığda hayatını kaybeden Ayşe Turan, Kerem Turan, Gülistan Alav'ın ise Van'da toprağa verileceği bildirildi.