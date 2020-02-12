Van'da çığ bölgesindeki çalışmalara yoğun kar nedeniyle ara verildi - Son Dakika
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Van'da çığ bölgesindeki çalışmalara yoğun kar nedeniyle ara verildi

6 saat önce

Van-Bahçesaray kara yolundaki çığ bölgesine ulaşılması için yürütülen yol açma çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

Van'da çığ bölgesindeki çalışmalara yoğun kar nedeniyle ara verildi, System.String[]

Van- Bahçesaray kara yolundaki çığ bölgesine ulaşılması için yürütülen yol açma çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 4-5 Şubat'ta çığ düşen bölgeye ulaşılması için çalışma yürüten ekiplerin yoğun kar ve tipi nedeniyle buradan ayrıldığı bildirildi.


Bölgede olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çığ bölgesine gitmek üzere yol açma çalışması yapan ekipler, çığ bölgesine 4 kilometre kala yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AFAD, Jandarma, UMKE, Meteoroloji ve Karayollarından teknik heyetin yaptığı değerlendirme sonrası çalışmalara ara vererek geri dönmüştür. Bölgede hava koşullarının normale dönmesi sonrası Görentaş bakım evinde bekletilen iş makineleri yol açma çalışmalarına yeniden başlayacaktır."

Bahçesaray, Jandarma, AFAD, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:38 Kaynak: AA
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