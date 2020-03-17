Van'da çığ bölgesini ziyaret eden şehit aileleri duygulandı-EK - Son Dakika

Van'da çığ bölgesini ziyaret eden şehit aileleri duygulandı

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, 4-5 Şubat'ta düşen çığ felaketinde şehit olan 11 askerden 8'nin aileleri bölgeye gelerek, hem çığ bölgesini, hem de görev yaptıkları birlikleri ziyaret etti. Çocuklarının şehit düştüğü bölgede duygusal anlar yaşayan ve gözyaşı döken aileleri, İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Yüksel Yiğit ve kadın komutanlar teselli etmeye çalıştı.

Son yılların en çetin kış mevsiminin yaşandığı Van'da, 4 ve 5 Şubat'ta Bahçesaray Karayolu'nun Karabet Geçidi yakınlarına çığ düştü. Peş peşe yaşanan iki çığ felaketinde 11 asker, 9 güvenlik korucusu, 3 itfaiye erinin de aralarında bulunduğu 42 kişi hayatını kaybederken, 67 kişi de sağ olarak kurtarıldı. Şehit olan askerlerin aileleri de bugün Van'a geldi.

Çığ altında kalarak şehit olan 8 askerin aileleri, sabah satlerinde İl Jandarma Komutanlığı'nda bir araya geldi. Ailelerin isteği üzerine minibüslerle önce çığ bölgesine ardından da şehitlerin görev yaptığı karakollara gidildi. Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki Karabet Geçidi'ndeki çığ bölgesine gelen aileler, burada duygusal anlar yaşadı. Çocuklarının şehit olduğu çığ bölgesinde karlara sarılarak dakikalarca gözyaşı döken aileleri, onlara eşlik eden İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Yüksel Yiğit ve kadın komutanlar teselli etmeye çalıştı. Tuğgenaral Yiğit, felaketin yaşandığı gün yapılan çalışmalarla ilgili de ailelere bilgi verdi.

Aileler, daha sonra 3 grup halinde çocuklarının görev yaptığı Kayaboğazı, Yukarı Narlıca ve Çatak ilçesindeki karakolları ziyaret etti. Aileleri, karakollardaki askeri yetkililer karşıladı. Burada da duygusal anlar yaşandı. Aileler, çocuklarının silah arkadaşlarıyla tanışıp, bir süre sohbet ettikten sonra da bölgeden ayrıldı.