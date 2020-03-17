Van'da çığ bölgesini ziyaret eden şehit aileleri duygulandı - Son Dakika

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Van'da çığ bölgesini ziyaret eden şehit aileleri duygulandı
6 saat önce
Van'da çığ bölgesini ziyaret eden şehit aileleri duygulandı (TÜM GÖRÜNTÜLER)
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:54 Kaynak: DHA
Van'da çığ bölgesini ziyaret eden şehit aileleri duygulandı (TÜM GÖRÜNTÜLER)
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