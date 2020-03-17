Van'da çığ bölgesini ziyaret eden şehit aileleri duygulandı (3) - Son Dakika

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Van'da çığ bölgesini ziyaret eden şehit aileleri duygulandı (3)
6 saat önce
ŞİLT, BAYRAK VE KUR'AN-I KERİM HEDİYE EDİLDİVan'ın Çatak ilçesindeki Kayabozağı Jandarma Karakolu'na gelen 4 aileye; şilt, Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:14 Kaynak: DHA
ŞİLT, BAYRAK VE KUR'AN-I KERİM HEDİYE EDİLDİ
Van'ın Çatak ilçesindeki Kayabozağı Jandarma Karakolu'na gelen 4 aileye; şilt, Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'in elinden hediyelerini alan aileler, şehit çocuklarının silah arkadaşlarıyla birlikte hatıra fotoğraf çektirdi. Şehitler için ayrıca Kayaboğazı Jandarma Karakolu'nda dualar okundu.
Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN,
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