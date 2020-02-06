Van'da çığ düşmesi - Son Dakika

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Van'da çığ düşmesi

6 saat önce

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'nın (24) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'nın (24) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Çakacak ile AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve diğer yetkililer, şehidin Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kubilay Sokağı'ndaki babaevinin önüne kurulan taziye çadırına geldi.

Şehidin babası Yasin Karaca'ya taziyelerini ileten yetkililer, okunan dualara eşlik etti.

Şehit Tarkan Karaca'nın kardeşi Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Karaca'nın da görev yaptığı birliğinden izin alarak Eskişehir'e geldiği öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:42 Kaynak: AA
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