Van'da çığ düşmesi - Son Dakika

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Van'da çığ düşmesi

15 dakika önce

Van-Bahçesaray kara yolunda çığ düşen bölgede, teknik ekiplerin yapacağı değerlendirme sonucuna göre arama kurtarma çalışmalarının yeniden başlatılıp, başlatılmayacağına karar verileceği bildirildi.

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Van- Bahçesaray kara yolunda çığ düşen bölgede, teknik ekiplerin yapacağı değerlendirme sonucuna göre arama kurtarma çalışmalarının yeniden başlatılıp, başlatılmayacağına karar verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kar, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle Güzeldere ve Kurubaş geçitlerinde kapatılan Van- Hakkari kara yolu ulaşıma açıldı.

Van- Çatak ve Bahçesaray yolunun da olumsuz hava şartları nedeniyle kapalı olduğu kaydedilen açıklamada, "Çığ düşmesi olayıyla ilgili kentte bulunan teknik heyet, çığ bölgesine doğru hareket etti. Ara verilen arama kurtarma çalışmalarına başlanıp başlanamayacağına yapılacak inceleme sonucunda karar verilecek." denildi.

Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:56 Kaynak: AA
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