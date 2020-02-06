Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan askerin cenazesi memleketi Düzce'ye getirildi - Son Dakika

Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık'ın cenazesi memleketi Düzce'ye getirildi.

Van Jandarma Filo Komutanlığındaki törenin ardından uçakla Kocaeli'ne gönderilen şehidin cenazesi, Cengiz Topel Havalimanı'ndan ailesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince teslim alındı.

Kara yoluyla ailesinin yaşadığı Düzce merkez Hamidiye Mahallesi Karaca Sokak'taki babaevinin önüne getirilen Işık'ın cenazesi, tören mangası tarafından cenaze aracından indirildi.

Ev çıkarılan şehit için dua edildi, helallik alındı.

Babaevinde bekletileceği belirtilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık için yarın cuma namazı vakti Yığılca ilçe stadında cenaze töreni düzenlenecek.