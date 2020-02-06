Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Deniz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Deniz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Deniz son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Deniz, memleketi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Deniz son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Deniz, memleketi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Deniz'in (23) Türk bayrağına sarılı tabutu Kahramanmaraş Havalimanı'ndan alınarak kara yoluyla ilçeye bağlı Avşarlı Mahallesi'ndeki mezarlığa getirildi.

Burada düzenlenen törene şehidin babası Ali ve annesi Fatma Deniz ile kardeşleri, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak ve diğer ilgililer katıldı.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Deniz'in naaşı, mahalle mezarlığına defnedildi.

Tören sırasında güçlükle ayakta durduğu görülen şehidin yakınları ise protokol üyeleri tarafından teskin edilmeye çalışıldı.

Şehidin kız ve erkek kardeşlerinin, ağabeylerinin üniformalarını giyerek törene katıldığı görüldü.

Bahçesaray, Jandarma, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:36 Kaynak: AA
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