Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muammer Keskin'in cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muammer Keskin'in (25) cenazesi, memleketi Aydın'ın Çine ilçesinde defnedildi.
Şehit Keskin'in naaşı helallik alınmak üzere, annesinin yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki eve getirildi. Cenazenin getirilişi sırasında şehidin yakınları tabuta sarılıp gözyaşı döktü.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehit ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Bakan Selçuk, şehidin 3 aylık bebeği Kumsal Keskin'i kucağına aldı, bir süre onunla ilgilendi.
Cenaze daha sonra Taksi Durağı Meydanı'na getirildi. Şehidin annesi Rabişe Koca ve eşinin şapkasını takan Zeynep Keskin, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Anne Koca, "Dik durun çocuklarım, biz şehit ailesiyiz. Başınızı öne eğmeyin, dik durun, gururlanın." diye konuştu.
Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından kılınan namazın ardından şehidin naaşı, Karahayıt Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törene, şehidin yakınları, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Rıza Posacı ve Bekir Kuvvet Erim, CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız ve Süleyman Bülbül, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz ve vatandaşlar katıldı.