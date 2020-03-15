Van'da, çığ faciası bölgesinde 39 gün sonra itfaiyecinin cesedi bulundu - Son Dakika
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Van'da, çığ faciası bölgesinde 39 gün sonra itfaiyecinin cesedi bulundu

6 saat önce

Van'da, çığ faciası bölgesinde 39 gün sonra itfaiyecinin cesedi bulunduBehçet DALMAZ- Orhan AŞANVAN, (DHA)- VAN- Bahçesaray yolunda ilki 4 Şubat, ikincisi 5 Şubat'ta meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin de yaralandığı çığ felaketi bölgesinde karlar altında kalan itfaiye...

Van'da, çığ faciası bölgesinde 39 gün sonra itfaiyecinin cesedi bulundu

Behçet DALMAZ- Orhan AŞANVAN, (DHA)- VAN- Bahçesaray yolunda ilki 4 Şubat, ikincisi 5 Şubat'ta meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin de yaralandığı çığ felaketi bölgesinde karlar altında kalan itfaiye eri Mehmet Can Daşdemir'in 39 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Van Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Van Bahçesaray karayolunda 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ sonrası güvenlik gerekçesiyle kapalı bulunan bölgenin yolu açılmıştı. 3 gündür bölgede arama faaliyetleri sürdüren AFAD ve Karayolları ekipleri çığ altında kalan itfaiye eri Mehmet Can Daşdemir'in cansız bedenine ulaştı. Daşdemir'in naaşı adli tıp kurumuna sevk edildi denildi.

İtfaiye eri Mehmet Can Daşdemir, 4 Şubat'taki çığ düşmesinin ardından karlar altında kalanları kurtarmak için bölgede arama- kurtarma çalışmalarına katılmış, 5 Şubat'ta meydana gelen çığ felaketinde karlar altında kalmıştı

Van'da, çığ faciası bölgesinde 39 gün sonra itfaiyecinin cesedi bulundu

Bahçesaray, İtfaiye, DHA, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:59 Kaynak: DHA
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