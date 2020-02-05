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Van'da çığ felaketi: 7 kişi kurtarılırken, 5 kişi hayatını kaybetti
16 dakika önce
Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüs ile bir iş makinesinin üzerine çığ düştü. Ekipler çığ altında kalan minibüsten 7 kişiyi kurtarırken, 5 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı
Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüs ile bir iş makinesinin üzerine çığ düştü. Ekipler çığ altında kalan minibüsten 7 kişiyi kurtarırken, 5 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Şu anda vefat eden 5 vatandaşımız, operatörle birlikte sağ kurtarılan 7 yaralımız var. 2 kişinin daha çığ altında olabileceğini değerlendiriyoruz. Bölgede çalışmalar devam ediyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:39
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