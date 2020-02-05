Van'da çığ felaketi: 7 kişi kurtarılırken, 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Van'da çığ felaketi: 7 kişi kurtarılırken, 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

Van'da çığ felaketi: 7 kişi kurtarılırken, 5 kişi hayatını kaybetti

16 dakika önce

Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüs ile bir iş makinesinin üzerine çığ düştü. Ekipler çığ altında kalan minibüsten 7 kişiyi kurtarırken, 5 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı

Van'da çığ felaketi: 7 kişi kurtarılırken, 5 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüs ile bir iş makinesinin üzerine çığ düştü. Ekipler çığ altında kalan minibüsten 7 kişiyi kurtarırken, 5 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.


Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Şu anda vefat eden 5 vatandaşımız, operatörle birlikte sağ kurtarılan 7 yaralımız var. 2 kişinin daha çığ altında olabileceğini değerlendiriyoruz. Bölgede çalışmalar devam ediyor" dedi.

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Emin Bilmez, Bahçesaray, Van, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:39 
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