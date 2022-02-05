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Van'da çığ felaketinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu - Son Dakika

Van'da çığ felaketinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

05.02.2022 22:09
Van'da çığ felaketinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Van'da, iki yıl önce meydana gelen çığda hayatını kaybeden 42 kişi anıldı.

Van'da, iki yıl önce meydana gelen çığda hayatını kaybeden 42 kişi anıldı.

Van- Bahçesaray kara yolunda 4 ve 5 Şubat 2020'de yaşanan çığ felaketlerinde hayatını kaybedenler için Çatak'taki Çemik Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu.

Programın ardından Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Yüzbaşı Volkan Kuyucugil, İlçe Emniyet Amiri Emre Altıntop, İlçe Müftüsü Abdullah Uzel ve beraberindekilerle hayatını kaybedenler için yapılan şehitliği ziyaret etti.

Kaymakam Akbulut ve beraberindekiler, daha sonra çığda yaşamını yitiren Çatak Belediyesi İtfaiye Amiri Emrullah Ersari'nin ailesine ziyarette bulundu.

Van'da çığ felaketinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
Van'da çığ felaketinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

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Bahçesaray, Hisarcık, Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da çığ felaketinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu - Son Dakika


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