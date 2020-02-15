Van'da çığ felaketinin yaşandığı bölgede çalışmalara ara verildi - Son Dakika

Van- Bahçesaray karayolunda 4-5 Şubat 2020 tarihlerinde meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketlerinin andından kar yığınları altında olduğu değerlendirilen itfaiye eri için arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van-Bahçesaray kara yolunda 4-5 Şubat 2020 tarihlerinde meydana gelen çığ felaketlerinin yaşandığı bölgeye sabah saatlerinde AFAD, UMKE, jeoloji mühendisi, meteoroloji mühendisi ve karayolları yetkililerinden oluşan 17 kişilik teknik ekibin ulaştığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan ön incelemede aynı bölgeye çığ düştüğü ve halen iki ayrı noktada da çığ tehlikesi bulunduğu belirlendi. Teknik ekip, çığ bölgesinde insan gücüyle çalışma yapılmasının mümkün olmadığını, iş makinesi marifetiyle çalışmanın yapılabileceğini belirtirken, bölgede mevcut çığ riskinin ortadan kalkması sonrası çalışmanın başlatılacağı ifade edildi. Hava koşullarının ve bölgenin elverişli olması sonrasına kadar arama ve kurtarma çalışmalarına ara verildiği açıklandı" denildi.



Çaldıran ilçesinin sınır bölgesinde 13 düzensiz göçmenin donarak hayatını kaybettiği ihbarı üzerine söz konusu hudut bölgesine sabah saat 07.30'da yola çıkan AFAD ve UMKE'den oluşan 13 kişilik arama kurtarma ekibinin bölgeye intikal ettiği de ifade edilen açıklamada; AFAD, UMKE, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ve sınır birlikleri ile birlikte koordineli bir şekilde geniş bir alanda yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda herhangi bir bulguya rastlanılmadığı ve gönderilen ekiplerin saat 17.00 itibariyle bölgeden ayrıldığı bildirildi.



Ayrıca, Van'da son 3 gündür yoğun bir şekilde yağan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen kar sonrası birçok mahalle yoluna çığ düştüğü, yolların güvenlik gerekçesiyle daha önce trafiğe kapatılmasının da can ve mal kaybını önlediği kaydedildi. Açıklamada, "Kar yağışı sonrası Van Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları ekipleri yol açma çalışmalarına başladı. Birçok mahalle yolu kardan temizlenip yeniden ulaşıma açılırken, bazı mahalle yollarına da çığ düştü. Gürpınar ilçesine bağlı Özlüce, Oğuldamı, Taşlıyazı, Bükeç, Dolaylı, Güzelsu ve Çatakdibi mahalleleri grup yolu ile Cepkenli Mahallesi Kızgınkaya mezrası yollarının birçok farklı bölgesine son bir hafta içerisinde çığ düştü. Çığ tehlikesi bulunan bölgelerdeki mahalle yolları daha önceden valilik kararıyla trafiğe kapatıldığı için can ve mal kaybı yaşanmazken, Van Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri olumsuz hava koşulları ve tipiye rağmen çığları temizleyip yol açma çalışmalarını 24 saat aralıksız sürdürüyor" ifadelerine yer verildi. - VAN