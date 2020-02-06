Van'da çığ felaketinin yaşandığı bölgede jandarma ve AFAD tarafından arama kurtarma çalışmaları... - Son Dakika

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Van'da çığ felaketinin yaşandığı bölgede jandarma ve AFAD tarafından arama kurtarma çalışmaları...
6 saat önce
Van'da çığ felaketinin yaşandığı bölgede jandarma ve AFAD tarafından arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:57 Kaynak: İHA
Van'da çığ felaketinin yaşandığı bölgede jandarma ve AFAD tarafından arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı. Çığ altında 2 veya 3 kişinin olduğu düşünülüyor. - VAN
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