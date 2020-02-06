Van'da çığ şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da çığ şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı - Son Dakika

Van'da çığ şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı

7 saat önce

VAN'da meydana gelen çığ faciasında şehit olan 11 asker, 9 güvenlik korucusu ile 2 itfaiyeci ile Hakkari'de el bombasının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik için Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Van'da çığ şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı, System.String[]
VAN'da meydana gelen çığ faciasında şehit olan 11 asker, 9 güvenlik korucusu ile 2 itfaiyeci ile Hakkari'de el bombasının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik için Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabutların yan yana dizildiği törenin ardından şehit 12 asker Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 2 uçakla memleketlerine uğurlandı. Güvenlik korucuları ve itfaiyeciler ise Van'da toprağa verilecek.

Van- Bahçesaray karayolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde dün meydana gelen çığ felaketinde şehit olan 11 asker, 9 güvenlik korucusu, 2 itfaiye eri ile Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el bombasının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik için Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, askeri erkan, şehitlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehitlerin Türk bayraklarına sarılı cenazeleri, tören alanına getirildikten sonra saygı duruşunda bulunuldu. Şehitlerin özgeçmişleri okundu, helallik istenip dua edildi. Törende yakınları, Türk bayrağına sarılı şehitlerin tabutlarına ve fotoğraflarına sarılarak gözyaşı döktü. Alandan, Türkçe ve Kürtçe ağıtlar yükseldi.

Şehitler uzman çavuşlar Özgür Işık (Düzce merkez), Özen Akçam ( Artvin, Ardanuç), Ramazan Süslü ( Aksaray, Sultanhanı), Ufuk Deniz ( Kastamonu, Tosya), Muammer Keskin ( Aydın, Çine), Oğuzhan Ulaş Avcı ( Kars, Arçapayı), Mesut Deniz ( Kahramanmaraş, Türkoğlu), Jandarma Astsubay Çavuş Fatih Karagöz ( Kocaeli, Kartepe), uzman onbaşılar Osman Karaca ( Tokat, Almus), Cihat Erat ( Erzurum, İspir), Tarkan Karaca ( Eskişehir, Sivrihisar) ve Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik ( Kayseri, Develi) memleketlerine uğurlanmak üzere uçaklara konuldu.

Van'ın Çatak ilçesinden güvenlik korucuları olan Nesim Yavuz, Hekim Kazgan, Nimetullah Mantaş, Nimet İnçamur, Abdulselam Mantaş, Tahsin Karan, Bayram Bulcar, Metin Mantaş ve Mehmet Esen ile itfaiye erleri Emrullah Ersan ile Fevzi Sevinç de toprağa verilmek üzere ambulanslarla uğurlandı.


- Van
Jandarma, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'dan "Çığ felaketine neden oldu" iddialarına yanıt
Son Dakika: Çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi Premier Lig'de yaz transfer dönemi, yeniden 1 Eylül'de bitecek Şehit annesinden evladına son sözler: Yalvarıyorum size, almayın yavrumu

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 19:04:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da çığ şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]