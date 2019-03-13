Son Dakika Haberleri: Van'da Çığ Tatbikatı

Van'da Çığ Tatbikatı

1 saat önce

Van'ın Gevaş ilçesinde, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Jandarma Komutanlığı ortak çığ tatbikatı gerçekleştirdi.

Van'da Çığ Tatbikatı, System.String[]
Van'ın Gevaş ilçesinde, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Jandarma Komutanlığı ortak çığ tatbikatı gerçekleştirdi.

Abalı Kayak Tesisi'nde düzenlenen ve 3 kurumdan 70 personelin katıldığı tatbikatta, senaryo gereği 3 snowboard sporcusu riskli alanda kayak yaparken çığ altında kaldı.


Yetkililere bilgi verilmesi üzerine, görevli motorize UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri, kısa sürede olay yerine geldi.


Çevre güvenliğinin jandarma tarafından alınmasının ardından sporcuların yerini tespit eden AFAD ekipleri UMKE ile irtibata geçerek, çığ bölgesine paletli ambulans istedi.


Ambulansın gelmesinin ardından çığ altından çıkarılan ve senaryo gereği durumu ağır olan yaralı sporcu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Helikopter Filo Komutanlığından gelen helikopterle bölgeden alınarak hastaneye götürüldü.


Tatbikatta, İl Jandarma Komutanlığında görevli eğitimli arama köpeği "Pati" de çığ altındaki bir sporcunun yerini belirledi.


Ekipler, sporcuyu çığ altından çıkartarak, çelik paletli ambulansla güvenli bölgede bekleyen ambulansa teslim etti.

Diğer sporcu da çığ altından kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.


"Böyle bir ekibin varlığı bize güç veriyor"

Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, çok başarılı ve disiplinli bir tatbikat gerçekleştirildiğini söyledi.

Yaklaşık iki saat süren tatbikata katılan ekiplere teşekkür eden Çınar, "Umarım çığ ve buna benzer bir olay yaşamayız, ama eğer olursa da böyle bir ekibin varlığı bize güç veriyor." dedi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ise 2019 Çığ Kurtarma Tatbikatı'nın başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade etti.

Bölgede olası çığa karşı nasıl hareket edilmesi gerektiğinin ekiplere anlatıldığını belirten Sünnetçioğlu, "Tatbikata 70 kişi, çelik kar paletli ambulans, 3 kar motoru, 3 ambulans ve helikopter katıldı. Senaryo gereği çığ altında kalan 3 sporcuya arkadaşlar ulaşıp sağ salim hastaneye ulaştırdı." diye konuştu.

Tatbikatı Vali Yardımcısı Sinan Aslan, Gevaş İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alper Ekmekçioğlu, AFAD İl Müdürü Osman Uçar ve diğer ilgililer de izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:50 Kaynak: AA

Gevaş, AFAD, Jandarma, Van, Güncel
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