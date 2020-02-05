Van'da çığda 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü: 30 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da çığda 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü: 30 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Van'da çığda 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü: 30 kişi kurtarıldı

7 saat önce

Bahçesaray karayolunda dün 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin ise yaralı kurtulduğu çığ faciasında kayıp olduğu tahmin edilen 2 kişiyi arayan arama kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düştü.

Van'da çığda 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü: 30 kişi kurtarıldı, System.String[]

VAN- Bahçesaray karayolunda dün 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin ise yaralı kurtulduğu çığ faciasında kayıp olduğu tahmin edilen 2 kişiyi arayan arama kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düştü. İkinci çığda yaklaşık 30 kişi kurtarılırken, kar altında kalan kişiler için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Van- Bahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet geçidi yakınlarında dün saat 17.00 sıralarında iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle, karayolunda yol açma çalışmaları için küreme yaparken, çığ düştü. İş makinesi, kısmen yamaçtan kopan kar kütlesinin altında kaldı. Bu sırada yoldan geçen minibüs ise tonlarca kar kütlesinin altında kayboldu. İş makinesi operatörü Bahattin Karagülle kendi imkanlarıyla kurtulup, yetkililere haber verdi. Bunun üzerine bölgeye UMKE, AFAD, Karayolları ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Saat 21.00 sıralarında ulaşılan minibüste 7 kişi kurtarıldı, 5 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Minibüste bulunduğu tahmin edilen 2 kişi ise bulunamadı. Aramalara dün gece yarısı sıralarında ara verildi.

ÇALIŞMALAR SABAH YENİDEN BAŞLADI

Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kayıp olduğu düşünülen 2 kişi için bölgede arama kurtarma çalışması yeniden başlatıldı. AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken, bugün saat 12.00 sıralarında bölgede ikinci bir çığ olayı yaşandı. Yamaçtan kopan kar kütlesi, çalışmaları yürüten ekiplerin üzerine düştü. Çığ altında kalan yaklaşık 30 kişi, bölgedeki diğer ekipler tarafından kurtarıldı. Yaralılar, bölgedeki sivil araçlar ve ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırıldı.

KÖYLÜLER YARDIMA KOŞTU, TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çığ altında kalan kişileri kurtarmak için yoğun bir çalışma başlatıldı. Çevre köylerden de çok sayıda vatandaş arama çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye geldi. Bazı araçların da kar kütlesi altında kaldığı görüldü. Bölgeye, takviye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.


Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:26 Kaynak: DHA
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