Son Dakika › Güncel › Van'da çığın düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. - Son Dakika
Van'da çığın düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.
7 saat önce
Van'da çığın düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:00 Kaynak: AA
Van'da çığın düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Çığ altında kalan bir itfaiye eri için yarın yapılacak değerlendirme sonucu yeniden çalışmalara başlanacak
Son Dakika Şehit annesinden evladına son sözler: Yalvarıyorum size, almayın yavrumu Van'da çığ altında kalıp şehit olan askerimizin babasından yürek burkan sözler: Soğuk üşütür sanıyorduk, içimizi yaktı Dijital hizmet vergisinde detaylar belli oldu! 1 Mart'tan itibaren resmen başlıyor Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu "peskateryen" diyetiyle 20 kilo verdi