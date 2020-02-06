Van'da çığın düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da çığın düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. - Son Dakika

Van'da çığın düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

7 saat önce

Van'da çığın düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Van'da çığın düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmalarına ara verildi., System.String[]

Van'da çığın düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Çığ altında kalan bir itfaiye eri için yarın yapılacak değerlendirme sonucu yeniden çalışmalara başlanacak

İtfaiye, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:00 Kaynak: AA
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