Van'da çığın düştüğü bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara... - Son Dakika

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Van'da çığın düştüğü bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara...
6 saat önce
Van'da çığın düştüğü bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:52 Kaynak: AA
Van'da çığın düştüğü bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi
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