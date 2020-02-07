Van'da çığın düştüğü bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da çığın düştüğü bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara... - Son Dakika

Van'da çığın düştüğü bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara...

6 saat önce

Van'da çığın düştüğü bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

Van'da çığın düştüğü bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara..., System.String[]

Van'da çığın düştüğü bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:52 Kaynak: AA
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