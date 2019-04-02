Son Dakika Haberleri: Van'da Çığın Kapattığı İran Sınırındaki Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı

Van'da Çığın Kapattığı İran Sınırındaki Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı

1 saat önce

VAN'da, çığ düşmesi sonucu kapanan İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi yolu, ekiplerin saatler süren çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Van'da Çığın Kapattığı İran Sınırındaki Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı, System.String[]
VAN'da, çığ düşmesi sonucu kapanan İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi yolu, ekiplerin saatler süren çalışması sonucu ulaşıma açıldı. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu yolda kar tüneli açarak, çalışmaları yürütülürken, yolda kalanlar düşen çığların üzerinden yolun karşı tarafına geçmeye çalıştı.

Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların tümünü ulaşıma açarken, çığ düşmesi sonucu kapanan İran sınırındaki Esenyamaç Mahallesi'nin Sualtı mezra yoluna düşen tonlarca ağırlığında ve metrelerce yükseklikteki çığ kütleleri, karla mücadele ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu ulaşıma açıldı. Yer yer 8 metreyi bulan kara rağmen çalışma yürüten ekipler, kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı noktalarda tünel açarak, güçlükle ilerleyebildi.

Mahalle yolunda kalan bazı vatandaşlar, düşen çığların üzerinden yolun karşı tarafına geçmeye çalıştı. - Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:44 Kaynak: DHA

Başkale, İran, Van, Güncel
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