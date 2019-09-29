Son Dakika Haberleri: Van'da cinayet: 2 ölü
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Van'da cinayet: 2 ölü

26 dakika önce

Van'da kimliği belirsiz bir kişi, markette alışveriş yapan biri kadın 2 kişiyi silahla öldürdü.

Van'da cinayet: 2 ölü, System.String[]

Van'da kimliği belirsiz bir kişi, markette alışveriş yapan biri kadın 2 kişiyi silahla öldürdü.


Alınan bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde İskele Caddesi üzerindeki bir manavda meydana geldi. Manavda alışveriş yapan biri kadın 2 kişi, silahlı bir şahsın saldırısına uğradı. Saldırıda 2 kişi de hayatını kaybederken, olayın zanlısı ise kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - VAN

Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 02:43 Kaynak: İHA
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