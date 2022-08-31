Van'da cinayet zanlısı jandarma ekiplerince yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da cinayet zanlısı jandarma ekiplerince yakalandı

31.08.2022 18:24
Van'da cinayet zanlısı jandarma ekiplerince yakalandı

Van'da cinayet suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan zanlı, jandarma ekiplerince Erciş ilçesinde yakalandı.

Van'da cinayet suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan zanlı, jandarma ekiplerince Erciş ilçesinde yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timinin (JASAT), haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda "kan gütme saikiyle öldürme" suçundan aranan Ş.İ.Ş, ilçenin Aşağıçökek Mahallesi'ne düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

YORUMLAR
500
JASAT ekibi suçlulara geçit vermiyor JASAT ekibi suçlulara geçit vermiyor Çaldığı motosikletle kablo çaldı, sonrasında yakalandı Çaldığı motosikletle kablo çaldı, sonrasında yakalandı
Kaynak: AA

Jandarma, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da cinayet zanlısı jandarma ekiplerince yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:08 Eczacının ricası görenlerde şaşkınlık yarattı!
17:59 Hull City, Süper Lig'den transferlerini ara vermeden sürdürüyor! İşte gözüne kestirdiği yeni isim
17:32 Futbolcu Arda Turan kariyerini sonlandırıyor! Özel bir kliple açıklayacak
17:28 AB'den Rusya'ya yeni bir yaptırım! Vize kolaylığı anlaşması askıya alınacak
17:19 Kuşadası açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi!
17:19 Trabzonspor, Cornelius'un yerini geçen sezonun gol kralıyla doldurdu!
16:47 A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık
16:45 Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Mudanya'da karayla deniz birleşti, otomobiller sürüklendi
16:41 İstanbul'da taksi bulamayan oyuncu Aydemir Akbaş isyan etti!
16:24 Yaş farkları olay olmuştu! Leonardo DiCaprio ile 25 yaşındaki sevgilisi Camila Morrone ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 18:24:37. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da cinayet zanlısı jandarma ekiplerince yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement