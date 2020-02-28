Van'da cinayet zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika

Van'da 5 yıl önce Talat Kaya'nın ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yargılanan A.K'ye "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Başkale ilçesinde 7 Kasım 2015'te Talat Kaya'yı öldürdüğü iddia edilen A.K'nin yargılandığı davanın karar duruşması Van 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya sanık A.K. ile avukatı ve öldürülen Kaya'nın yakınları katıldı.
Sanık avukatı, dosyada toplanan delillerde müvekkilinin cezalandırılmasını gerektirecek bir hususun bulunmadığını ileri sürerek beraat talebinde bulundu.
Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki deliller doğrultusunda sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçunu işlediğini belirterek, ilgili maddelerce cezalandırılmasını istedi.
Sanığı ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, indirim maddelerinin uygulanmamasına hükmetti.